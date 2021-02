PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO: Disposto il pagamento dell’opzione

Visite: 274





Riceviamo dalla Partecipanza Agraria di Cento:

L’Amministrazione della Partecipanza Agraria di Cento ha dato disposizione ai propri uffici di contattare la Tesoreria della Cassa di Risparmio di Cento per predisporre il pagamento della prima rata quinquennale ai capisti che per la Divisione 2019-2039 hanno optato per la somma in denaro al posto del capo. Il pagamento inizierà il 1 Marzo 2021 e terminerà il 2 Aprile 2021.

Il Presidente

Geom. Oliviano Tassinari