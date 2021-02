SLITTA IL CENTO CARNEVALE D’EUROPA: 12-19-26 SETTEMBRE – 3-10 OTTOBRE 2021

Visite: 998

Lo storico carnevale di Cento, in provincia di Ferrara, divenuto famoso in Italia ed all’estero negli ultimi trent’anni come Cento Carnevale d’Europa, grazie ad un decisivo rinnovamento organizzativo, di comunicazione ed immagine, ha, come tutti, subito e purtroppo continua a subire ingenti danni a causa della pandemia.

Oltre ad avere annullato le ultime due domeniche di carnevale dell’edizione 2020, l’impossibilità di effettuare la manifestazione 2021 nel periodo tradizionale, aveva costretto l’Organizzazione a posticipare l’evento nei mesi estivi. In considerazione del fatto che il Carnevale è sinonimo di “assembramento”, la situazione attuale della problematica Covid non garantisce sicurezza e certezze per poter realizzare un evento, come il carnevale centese, che accoglie ogni anno decine di migliaia di persone, provenienti dall’Italia e dall’estero. Per tali motivi il Comune di Cento e gli Organizzatori hanno deciso di calendarizzare il Cento Carnevale d’Europa 2021, per la prima volta nella sua storia, nei mesi di settembre e ottobre, con le seguenti date:

12-19-26 SETTEMBRE

3-10 OTTOBRE 2021

dalle ore 14

Confidiamo davvero che il Cento Carnevale d’Europa possa accogliere in questi mesi le decine di migliaia di persone e gruppi organizzati, che hanno sempre riempito il centro storico, con la suggestiva cornice dei carri allegorici e delle ballerine brasiliane, a suggellare lo storico gemellaggio con il Carnevale di Rio de Janeiro, e celebrare così il ritorno alla vita, alla normalità ed alla rinascita. Perché il carnevale centese non è solo un patrimonio culturale da preservare ma anche un importante driver per il turismo e l’economia del territorio a livello regionale e non solo.