Forza Italia: “appello agli alleati di centrodestra per individuare a breve il candidato sindaco più adeguato”

Nei giorni scorsi il coordinatore provinciale di Forza Italia Ferrara Matteo Fornasini ha svolto alcuni incontri a Cento tra diversi iscritti, militanti e simpatizzati, in preparazione della prossima importante scadenza elettorale. Si sono inoltre svolti momenti di confronto anche con alcuni imprenditori (in particolare del commercio e della ristorazione) della zona che hanno voluto evidenziare le difficoltà del momento e chiesto sia a livello nazionale che comunale un sostegno concreto dei rispettivi settori e riscontrando attenzione da parte del coordinatore Fornasini e di tutto il movimento a livello locale e nazionale.

A breve verrà ufficializzato il nuovo coordinamento comunale di Cento e l’impegno di Forza Italia – insieme a tutto il centrodestra – è presentarsi unito alle elezioni comunali, continuando a portare il proprio contributo di competenza. di esperienza e di rappresentanza dei settori economici, delle imprese e delle partite iva che vanno aiutati, sostenuti e salvaguardati ora più che mai.

Forza Italia Cento rivolge pertanto un appello agli alleati di centrodestra per individuare a breve il candidato sindaco più adeguato a gestire questa grave situazione emergenziale. La gestione della pandemia, per la sua delicatezza e dimensione del problema, secondo noi, ha bisogno di continuità e di risposte adeguate e per questo, dato il buon lavoro che rileviamo fino ad oggi nelle azioni intraprese dal sindaco Fabrizio Toselli, chiediamo di aprire, tutti uniti, un tavolo di confronto con l’attuale primo cittadino centese, affinché si evitino gli errori del passato.