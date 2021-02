CENTO: Individuato e denunciato dai Carabinieri l’autore della rapina in piazza alla donna centese

Visite: 623





E’ stato identificato dai Carabinieri di Cento e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria R.S., marocchino classe 1996, autore di una rapina consumata la sera dell’11 febbraio ai danni dell’ex fidanzata. Alla base della violenta lite la gelosia dell’uomo nei confronti della donna. Violenta la discussione verbale e, dalle parole, l’uomo è passato alle botte e alla sottrazione della borsa della ex compagna. I due avevano iniziato a litigare già nel pomeriggio fino a quando poi, nel centro cittadino, l’uomo ha percosso la donna e si è impossessato della borsetta, contenente alcuni effetti personali e delle carte di credito, queste ultime poi recuperate dalla stessa vittima perché cadute per terra. Immediate le indagini dei Carabinieri che hanno visionato le immagini delle telecamere presenti nei luoghi in cui si sono svolti i fatti, acquisito le informazioni dai testimoni presenti sulla scena e ascoltato la ragazza la quale, in ospedale, sono state riscontrate contusioni al volto e alla mano, giudicate guaribili in 30 giorni. Anche in questa occasione gli immediati accertamenti svolti dai Carabinieri della locale Stazione hanno consentito di identificare compiutamente l’aggressore e raccogliere gli elementi di prova a suo carico, il quale dovrà ora rispondere, avanti al Tribunale estense, di rapina e lesioni personali.