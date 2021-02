Visite: 102

Si rinnova la collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “Ferrante Gonzaga” di Guastalla (RE) e la Casa Editrice Freccia D’Oro.Uscirà a fine mese infatti “A un metro dal tuo banco, piccoli poeti al tempo del covid”, libro realizzato dagli alunni delle classi seconde a.s. 20/21 della Scuola Secondaria di Primo Grado del comune in provincia di Reggio Emilia.

La scuola ripropone per la terza edizione il progetto di poesia per le classi seconde della Scuola Secondaria di Primo grado, con l’intento di promuovere ed incentivare l’interesse e la curiosità dei ragazzi verso la forma letteraria artistica più alta, nella speranza di arricchire il loro bagaglio culturale e lasciare un ricordo significativo del loro passaggio alla scuola media.

“I nostri studenti – affermano le insegnanti coordinatrici del progetto – hanno riscoperto il fascino della tradizione, dialettale o della loro lingua madre, confrontandosi con i nonni o con i parenti lontani, dalla realtà locale a quella internazionale riscoprendo le loro origini e valorizzando l’eredità linguistica dei più anziani, affinché non si perda mai una simile ricchezza.

In un anno così complesso – precisano – in cui la pandemia ci ha sconvolti e allontanati, la poesia ha stemperato momenti difficili e ci ha unito ancora di più; poter osservare e guidare questi poeti in erba, mentre si cimentavano nella scrittura creativa e declamavano con entusiasmo le loro vivaci rime è stato un privilegio per noi insegnanti e fonte di indescrivibile soddisfazione.”