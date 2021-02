CENTO: Colluttazione all’esterno della Super Coop di via Bologna

Visite: 1515

Di Marco Cevolani –

Oggi pomeriggio (19 febbraio per chi legge, ndr) alle ore 16:30 un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, si rendeva protagonista di una colluttazione con il personale della vigilanza dopo che aveva dato in escandescenza anche all’interno del supermercato, insultando i commessi. L’individuo veniva fatto uscire dal supermercato dal personale della sicurezza, con il quale ha avuto una breve colluttazione. Subito sul posto è intervenuta la polizia locale e una pattuglia dei carabinieri oltre ad una ambulanza che ha prestato i primi soccorsi all’addetto alla sicurezza rimasto lievemente ferito dal lancio di una latina trasportandolo al locale pronto soccorso. Il ferito, dimesso dal pronto soccorso, ne avrà per 15 giorni.

Seguiranno aggiornamenti