PIEVE DI CENTO: fermato alla guida di un’auto priva di assicurazione e non revisionata, risultava anche privo della patente di guida perché revocata

Denunciato un trentasettenne domiciliato in paese. È incappato nel controllo di una pattuglia l’altro pomeriggio il trentasettenne domiciliato a Pieve di Cento circolante con l’auto priva di assicurazione e non revisionata. I successivi controlli hanno anche consentito di accertare che il conducente era privo di patente di guida perché revocata. Oltre alle sanzioni amministrative conseguenti alla mancata copertura assicurativa e omessa revisione, è stato così anche denunciato per guida senza patente, perché recidivo, essendo già stato sanzionato per lo stesso motivo nel maggio scorso dai Carabinieri di Poggiomarino (NA). L’attuale normativa prevede infatti la denuncia penale solo in caso di recidiva, punendo la guida senza patente la prima volta con una sanzione pecuniaria di 5.100 euro. L’auto è stata sequestrata – fonte Polizia Locale Reno Galliera