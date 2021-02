CENTO: Positivo al covid vìola la quarantena, denunciato dai Carabinieri

Visite: 792





Ieri 18 febbraio 2020, i Carabinieri della Stazione di Renazzo (FE), al termine delle indagini esperite sul conto del diciannovenne centese N.D., lo deferivano in stato di libertà per la violazione delle leggi sanitarie e della normativa di contenimento anti covid. Il ragazzo, seppur affetto dal virus e costretto alla quarantena, presso la propria abitazione, dalle autorità sanitarie, il primo gennaio 2021, sebbene sottoposto all’isolamento domiciliare, non ottemperava alle disposizioni e si allontanava dal proprio domicilio senza autorizzazione. Ora il giovane dovrà rispondere avanti il Tribunale di Ferrara della violazione delle norme penali previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Fonte Comando Provincia Carabinieri