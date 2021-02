POLIZIA DI STATO: RIMPATRIATO UN CITTADINO PLURIPREGIUDICATO

Visite: 231





L’uomo, pluripregiudicato albanese, irregolare sul territorio nazionale e gravato da un ordine di allontanamento mai ottemperato, è stato rimpatriato a seguito di un provvedimento di espulsione emesso dal Magistrato di Sorveglianza come misura alternativa alla detenzione per la pena residua.

Lo straniero, prima di essere scarcerato e accompagnato all’Ufficio immigrazione per perfezionare le pratiche finalizzate alla sua espulsione dal territorio nazionale, in particolare procedere alla sua completa identificazione poiché sprovvisto di documenti, è stato sottoposto a visita medica e al tampone per accertare l’eventuale positività al Covid-19 nel rispetto delle norme sanitarie e a tutela degli operatori di Polizia e passeggeri del volo.

Risultato negativo, lo straniero, stante la sua pericolosità sociale, dopo il rilascio del “lasciapassare” acquisito direttamente dagli operatori dell’Ufficio Immigrazione presso la Rappresentanza Consolare di Milano, è stato accompagnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino e imbarcato su volo diretto per Tirana.

L’attività dell’Ufficio Immigrazione ha consentito, ancora una volta, di allontanare definitivamente dal territorio italiano un soggetto che, altrimenti, avrebbe rappresentato un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia ferrarese.

Il Questore: “le persone destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica devono essere rimpatriate”.