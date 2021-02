TRUFFE ON–LINE: LAPOLIZIA POSTALE INDIVIDUA TRUFFATORE

Visite: 364





Gli agenti della Polizia Postale di Ferrara hanno denunciato in stato di libertà una donna calabrese di anni 33 per truffa.

Nello specifico, gli agenti hanno ricevuto una denuncia da parte di un cittadino ferrarese, il quale aveva notato un annuncio, sul sito e-commerce www.kijiji.it che proponeva la vendita di un trattorino di marca John Deere al prezzo di € 800,00.

La vittima contattava l’inserzionista sia tramite messaggistica whatsApp, sia tramite l’utenza telefonica cellulare, e concordate le modalità di pagamento, provvedeva inizialmente a versare tramite bonifico bancario l’importo di € 650,00 e poco dopo il malfattore chiedeva un ulteriore pagamento di € 100,00 per le spese di spedizione da effettuare su una carta prepagata. Il presunto rivenditore quindi, una volta prelevato il denaro che l’acquirente aveva versato, si rendeva irreperibile, disattivando l’utenza telefonica fornita in fase di contrattazione, risultata poi intestata ad una persona deceduta.

Al termine delle indagini, gli agenti della Polizia Postale sono riusciti ad accertare l’identità dell’autrice della truffa, già nota alle forze dell’ordine proprio perché dedita alla commissione di tali specifici reati e denunciarla alla competente A.G..

La Polizia Postale ricorda che il fenomeno delle frodi on line è in continua espansione, dunque bisogna farsi guidare da prudenza e buonsenso. Pertanto ha stilato un elenco di consigli e suggerimenti utili per evitare di rimanere vittime di raggiri.