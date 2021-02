CENTO: Incidente su via Nuova, quattro feriti

Visite: 685

Incidente in Via Nuova oggi pomeriggio. Si è trattato di una mancata precedenza da parte di una Skoda che saliva da via Canne e si immetteva in via Nuova. La Skoda ha urtato un furgone che veniva da Pilastrello che, a causa dell’urto, si è girato ed è andato a scontrarsi con un’auto che veniva da Cento che è finita nel fosso a lato della strada. Il bilancio è di due feriti, gli occupanti il furgone e la stessa signora in auto. Feriti comunque non gravi. Ferita anche la donna a bordo della Renault finita nel fosso (classe 1967). L’intervento della polizia locale: tre pattuglie, di cui una per i rilievi e due per chiudere via Nuova.