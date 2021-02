+++ULTIM’ORA+++Ragazzino di 11 anni, di Ferrara, caduto in bici dalle mura altezza acquedotto

Visite: 988

Notizia dell’ultima ora… Ragazzino di 11 anni, di Ferrara, caduto in bici dalle mura altezza acquedotto… Stava sulle mura con i genitori… Non ha frenato in tempo ed ha fatto un volo di circa 8 metri… Ricoverato a Cona per accertamenti, non in pericolo di vita e pare non abbia è anche fratture. Carabinieri stazione Ferrara Corso Giovecca per accertamenti ed escursione testimoni. Allo stato risulta conseguenza di fatto accidentale senza responsabilità di terzi. Ulteriori accertamenti in corso.