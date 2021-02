CENTO: Il Circo della Stampa ‘Giuseppe Pederiali’ riapre i battenti

Visite: 138

Il Circolo della Stampa Giuseppe Pederiali riprende la sua attività. Dopo una pausa di alcuni anni il Direttivo del Circolo della Stampa di Cento intitolato, dal 2005, alla memoria di Giuseppe Pederiali ha deciso di riprendere le attività culturali. “In questi ultimi tre anni – afferma il Presidente Monari – in cui i componenti del direttivo sono stati impegnati nelle proprie attività professionali, il Circolo della Stampa aveva momentaneamente sospeso le proprie attività. Oggi – prosegue – alla luce anche delle prossime elezioni comunali e nonostante la pandemia in corso abbiamo deciso di “ritornare in sella”. Lo dobbiamo ai tanti amici che nel corso degli anni ci hanno sostenuto e – afferma- anche alla memoria del Pederiali. Ci attiveremo presto – conclude – per riattivare i canali social. Il Circolo sarà ancora una volta attento osservatore delle cose del nostro comune.”