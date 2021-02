CASUMARO: Incidente sul lavoro – in aggiornamento

Visite: 463

Incidente sul lavoro stamani a Casumaro in via Bondenese. Sul posto i carabinieri della Stazione di Casumaro, il 118 e l’eliabulanza. Frattura ad un piede per un operaio che lavorava all’interno dello stabilimento. Da una prima analisi sembrava più grave ed infatti era stato fatto convergere l’elicottero del 118 che, per fortuna, è potuto rientrare a vuoto. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cento per le cure del caso. Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri di Casumaro e alla medicina del lavoro. In aggiornamento ………