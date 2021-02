BONDENO: donna di 50 anni trovata morta in casa, ipotesi omicidio – La vittima è Rossella Placati – Aggiornamento

Visite: 1076

Una donna di circa 50 anni è stata trovata morta in casa a Bondeno, nel Ferrarese, presumibilmente colpita alla testa con un oggetto contundente. Si tratta di Rossella Placati, 50 anni.

Sono in corso rilievi da parte dei carabinieri nell’appartamento e indagini, con il pm di turno che sta sentendo alcune persone. L’ipotesi è di un omicidio.

Questa mattina 22 febbraio 2021, alle ore 08.45, circa si è presentato alla Stazione dei Carabinieri di Bondeno (FE), S.D., 45 enne bolognese, artigiano edile, separato, residente in quel centro in Borgo San Giovanni, il quale riferiva ai militari di aver rinvenuto, nel bagno dell’appartamento in cui conviveva, la propria compagna incosciente e con del sangue alla testa. L’immediato intervento dei militari dell’Arma, permetteva di appurare che la donna, identificata per Placati Rossella, 50 enne bondenese, operaia, divorziata, era deceduta a seguito di una ferita alla testa, dovuta verosimilmente ad azione violenta. Il personale del 118, giunto sul posto, confermava l’avvenuto decesso della donna causato dalla ferita al capo. Venivano avviate immediatamente le indagini da parte del Reparto Operativo dei Carabinieri di Ferrara, unitamente ai colleghi della Compagnia di Cento (FE), coordinati dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ferrara Dr. Longhi, intervenuto sul posto unitamente al medico legale. Le attività investigative sono tuttora in corso.

Rossella Placati, divorziata, lascia due figli. Si era rifatta una vita frequentando un nuovo compagno, l’uomo che ha riferito ai carabinieri di aver trovato il cadavere e che ora è sotto interrogatorio