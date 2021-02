CENTO: Valorizzazione dei centri storici, quattro totem agli ingressi della città e pannelli sui monumenti﻿

Visite: 207





Cento si prepara al rilancio del centro storico dopo il Covid e per questo l’amministrazione comunale annuncia il completamento della nuova segnaletica turistica, con l’installazione di nuovi totem informativi che in questi giorni sono stati posizionati nei quattro ingressi principali alla città.

I pannelli, che riportano informazioni per il turista per quanto riguarda i punti di maggiore attrazione culturale, ma anche informazioni sulla ristorazione e sui servizi primari (come farmacie, ospedale e poste) fanno parte di un percorso volto a meglio informare chi intende visitare Cento.

Insieme ai 17 cartelli affissi nei siti di maggiore interesse artistico e culturale del centro storico, i quattro totem, frutto di un concorso di idee lanciato dal Comune, con l’assessorato alla comunicazione di Matteo Fortini e con quello alle attività produttive di Simone Maccaferri, in stretta collaborazione con il personale del settore cultura, forniranno meglio le indicazioni su cosa fare in centro.

Il concorso di idee ha potuto contare anche sulla collaborazione di Aiap (l’Associazione italiana design della comunicazione visiva), una fra le più autorevoli realtà che a livello nazionale si occupa di segnaletica multicanale. Una modalità di selezione e conseguente realizzazione dei totem scelta dall’amministrazione comunale proprio per comunicare al meglio tutto ciò che il centro storico può offrire al visitatore.

I contenuti grafici sono stati disegnati dall’azienda vincitrice, della città di Porto in Portogallo, dopo la selezione effettuata da una commissione composta da esperti di arte locale, insegnanti delle scuole di grafica locali e dal dirigente del servizio cultura del Comune.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per il rilancio dei centri storici.

Un risultato che è <<la testimonianza del fatto che il progetto ha avuto un risalto internazionale>> tengono a rimarcare Fortini e Maccaferri che aggiungono: <<Il progetto non finisce qui perché il percorso prevede un’espansione della segnaletica anche per migliorare l’accessibilità e per i più giovani, affinché la città di Cento sia annoverata fra i centri più accoglienti del territorio e si prepari, con questa e altre iniziative in corso, per il rilancio che sarà necessario dopo la fine della pandemia>>.