BONDENO: Sottoposto a fermo il convivente della donna uccisa, si tratta di Doriano Saveri, bolognese 45 enne

Alle quattro di questa mattina 23 febbraio 2021, in Ferrara (Fe), presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Cento (Fe) e della Stazione di Bondeno (Fe), in esito alle attività investigative sviluppate immediatamente dopo l’omicidio di Placati Rossella, avvenuto nella notte di ieri 22 febbraio 2021 in Bondeno, davano esecuzione al decreto fermo indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, a firma del Pubblico Ministero Dr. Stefano Longhi, a carico del compagno convivente della vittima identificato per Saveri Doriano, bolognese 45 enne, residente con la defunta a Bondeno (Fe), via San Giovanni, di professione artigiano edile, separato. Il fermato, a seguito degli elementi raccolti e delle informazioni assunte dagli investigatori, forniva al Pubblico Ministero, nel corso dell’interrogatorio, una versione dei fatti contraddittoria e lacunosa, a cui si contrappongono una serie di gravi indizi di reato a suo carico, in ordine alla responsabilità nell’omicidio.

Ai militari l’artigiano ha raccontato che domenica sera tra lui e la compagna c’era stato un litigio e che lui era andato via e ritornato la mattina successiva, trovando la donna già morta. Nella casa, però, gli investigatori non hanno trovato segni di effrazione. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Ferrara, ove rimarrà a disposizione della Autorità Giudiziaria estense. Le indagini e gli accertamenti dei Carabinieri proseguiranno al fine di raccogliere ogni ulteriore elemento o fonte di prova, utile alla risoluzione del caso.