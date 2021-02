Arriva la Carta dei servizi per una biblioteca condivisa

Visite: 71





I titolari potranno anche suggerire nuove acquisizioni editoriali

L’Amministrazione comunale ha approvato la nuova Carta dei servizi della biblioteca civica “Patrimonio agli Studi” e cioè un documento in bianco che promuove l’importanza sociale e culturale delle biblioteche e contribuisce allo scambio fra cittadini.

La Carta ha come obiettivo quello di rendere più semplice la fruizione della biblioteca da parte degli utenti secondo una modalità che prevede, da un lato, maggiore trasparenza nella fruizione del servizio e dall’altro si pone l’obiettivo di avere un miglioramento costante del rapporto biblioteca e utenti, attraverso l’erogazione degli stessi servizi bibliotecari.

Il nuovo accordo si affianca, inoltre, a quello che già esiste per il Polo bibliotecario ferrarese, di cui fa parte il “Patrimonio agli studi” di Cento.

Il Polo bibliotecario della provincia è l’unione fra più biblioteche del territorio nato per uniformare le regole relative all’erogazione del servizio al pubblico e creare una rete che sia anche intercomunale.

<<Il protocollo – commenta l’assessore ai servizi bibliotecari Mariacristina Barbieri – è un modo per ottenere da parte dell’utente anche una serie di agevolazioni. L’intento dell’accordo è quello di realizzare servizi più efficaci che permettano un’integrazione con il polo bibliotecario della provincia. Dà anche dei diritti all’utente>>. La Carta dei servizi bibliotecari inoltre, consente di unificare anche le modalità di presentazione di un reclamo o di un suggerimento.

<<Ritengo che l’attività bibliotecaria attraverso l’utilizzo della Carta – prosegue la Barbieri – consenta di migliorare il servizio tenendo conto delle considerazioni che ci presenteranno gli stessi utenti. Osservazioni dall’esterno che ci consentiranno di predisporre un piano di interventi consono al superamento delle criticità riscontrate. Il nostro impegno sarà anche quello di fornire a tutti coloro che ci presenteranno dei quesiti una risposta in breve tempo>>.

La Carta dei servizi ha anche la funzione di favorire la partecipazione degli utenti alle scelte della biblioteca in tema di acquisizione delle novità librarie. Nuovi volumi che arricchiranno il patrimonio bibliotecario con scelte condivise sia nel settore editoriale rivolto agli adulti che in quello per i bambini.

<<Concludo ricordando che, essendo ritornati in zona arancione, l’ingresso alla biblioteca sarà contingentato così come la ricerca a scaffale sarà possibile solo dopo aver preso un appuntamento. Non sarà invece possibile l’utilizzo delle sale studio>>