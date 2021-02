FERRARA: LA GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA CIRCA 3.100 MASCHERINE FFP2 NON SICURE PER LA SALUTE DEI CONSUMATORI.

Visite: 124



Nel corso di controlli volti alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di legge sulla

commercializzazione dei dispositivi medici e di protezione individuale e al contrasto delle

pratiche commerciali scorrette, la Guardia di Finanza di Ferrara ha sequestrato n. 3.074

mascherine pericolose per la salute dei consumatori.

I finanzieri della Compagnia di Ferrara hanno rinvenuto n. 1537 confezioni di dispositivi

individuali di protezione tipo KN95/FFP2 (contenenti ognuna 2 mascherine), prive del

marchio CE, all’interno di un punto vendita di un ingrosso per casalinghi.

Gli articoli non conformi oggetto di sequestro, sul mercato hanno un valore di circa 9.000

euro. Al titolare dell’attività è stata notificata una sanzione amministrativa che va da

516,00 a 25.823,00 euro. La misura della sanzione sarà determinata dalla locale

Camera di Commercio, sulla base del prezzo di listino di ciascun prodotto (3 euro circa)

ed al numero delle unità poste in vendita.

Le Fiamme Gialle, dopo un’attenta analisi del packaging di commercializzazione dei

dispositivi di protezione individuali sequestrati, hanno accertato che sugli stessi erano

trascritti i soli dati riferiti al produttore – cinese – in assenza delle necessarie informazione

previste per la loro immissione – sicura – in consumo. In particolare, le confezioni erano

prive del marchio CE, delle indicazioni relative al nome, alla ragione sociale, e alla sede

legale dell’importatore stabilito nell’Unione Europea, previste dal Codice del Consumo

che, dal 2005, regolamenta i processi di acquisto e utilizzo dei prodotti e servizi, al fine

di assicurare un elevato livello di tutela della salute dei consumatori anche attraverso le

adeguate informazioni sui beni o prestazioni comperati.

In un contesto emergenziale come quello attuale, la Guardia di Finanza è impegnata

non solo nella vigilanza sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del

virus COVID-19 ma anche nella salvaguardia della salute pubblica, attraverso

l’intensificazione dei controlli in materia di sicurezza dei prodotti.