IL NUOVO SINDACATO CARABINIERI NSC: “Ci stringiamo alla famiglia per il grave lutto per la perdita del collega Massimiliano Tona”

IL NUOVO SINDACATO CARABINIERI NSC rappresentato nella Provincia di Ferrara dal Segretario Di Sezione di Cento Roberto Pini, si stringe nel lutto che ha colpito la famiglia dell’ ‘Arma dei Carabinieri per la perdita del collega Massimiliano Tona avvenuta durante l’espletamento del servizio Istituzionale nella mattinata del 24.02.2021. In Modena.

Il sindacato – continua Pini – è a disposizione della Famiglia del collega per qualsiasi esigenza”