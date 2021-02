Malattie rare, la Rocca si illumina per celebrare la giornata mondiale

Visite: 113





Il 28 febbraio è il giorno delle malattie rare e per questo motivo da domani, venerdì 26 febbraio, e fino a domenica la Rocca si colora di verde, rosa e blu, i colori di Uniamo, la Federazione italiana delle malattie rare che ha deciso di promuovere l’iniziativa “Accendiamo le luci sulle malattie rare” promuovendo l’illuminazione dei monumenti più rappresentativi di diverse città italiane fra le quali c’è anche Cento.

Il giorno delle malattie rare è stato fissato per il 29 di febbraio di ogni anno, giorno raro appunto per il ripetersi solo ogni quattro anni, e per questo nel 2021 sarà celebrato domenica.

I malati di malattie rare in Italia sono 2 milioni e uno 1 su 5 è un bambino mentre in tutto il mondo sono 300 milioni e per questo l’iniziativa è promossa per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle problematiche sociali e cliniche di chi vive con una malattia rara.

Uniamo inoltre invita tutti a pubblicare la foto del monumento illuminato con l’hastag #rarediseaseday o #UNIAMOleforze