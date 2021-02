ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021: A giugno o settembre?

Visite: 218

Le Elezioni Comunali 2021 si terranno in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, salvo eventuale nuovo rinvio per l’emergenza epidemiologica Covid-19, nei comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel 2016 ed in quelli alle elezioni anticipate perché commissariati o per altri motivi.

Andranno alle urne gli elettori di 1.292 comuni, tra cui anche il comune di Cento, di cui 1.111 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 181 a regioni a statuto speciale. Ricordiamo che in Italia ci sono 2021 comuni.