MODEL EUROPEAN PARLAMIENT DIGITALE CENTO

Si è conclusa l’ottava edizione del progetto MEP sessione locale. Oltre 60 studenti e studentesse supportati da un gruppo di infaticabili chairs, hanno dato vita ad un’intensa settimana di lavori di Commissione culminati in una sessione plenaria corrispondente alla seduta del Parlamento Europeo.

Nel corso dell’incontro, le varie Commissioni hanno messo ai voti le Risoluzioni che rappresentano la sintesi di una discussione collettiva su tematiche attinenti a temi sociali ed economici di estrema attualità .

Le docenti animatrici del progetto, rispettivamente per il Bassi Burgatti Giovanna Valentini, Gabriella Podobnich, Francesca Casotti e per il Liceo Cevolani Valeria Tassinari, Silvia Vivarelli, Claudia Bonini, sottolineano l’eccellente lavoro del gruppo dei chairs che hanno curato l’aspetto tecnico/organizzativo dell’evento in remoto.

Complimenti a tutti i neoparlamentari che in pochi giorni hanno elaborato i testi delle Risoluzioni affrontando con serietà la discussione avvenuta esclusivamente in remoto utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dal Bassi Burgatti.

Un particolare encomio arriva dalla Dirigente Anna Maria Barone Freddo che ha portato i saluti istituzionali alla platea dei partecipanti sottolineando la numerosa adesione al progetto in un periodo così particolare e faticoso per la scuola e l’importanza di alcune tematiche affrontate quali la recessione economica causata dalla pandemia e l’accesso paritario agli strumenti digitali .

Prossimo appuntamento ad aprile 2021 con la Sessione Mep Regionale