Chiusura temporanea di via Muzza per intervento a seguito di sinistro di mezzo pesante Stamattina, a partire dalle ore 10.00, verrà interrotta la circolazione in via Muzza a Crevalcore per consentire le operazioni di svuotamento della cisterna e recupero del mezzo incidentato La chiusura sarà dall’intersezione con via Panaro/Camposanto a Stuffione

