⚠ FIUME RENO: scoperto sversamento di idrocarburi nel fiume 📺

https://youtu.be/w1pyZU-MFVg nostro video – AERODRONE di areacentese.com

Così il sindaco di Cento Edoardo Accorsi: “Grazie ad una segnalazione di un cittadino da questa mattina è stato rilevato un importante sversamento di idrocarburi nel fiume Reno. Insieme alle forze dell’ordine, a tutte le autorità competenti e ai volontari della Protezione Civile stiamo gestendo la situazione, in particolare per il contenimento del liquido grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Insieme a me il Sindaco di Pieve Luca Borsarsi, il Sindaco di Galliera Stefano Zanni e il Sindaco di Argile Alessandro Erriquez.

Si sta cercando di individuare la fonte dello sversamento e con un intervento dei VVFF di contenere la sostanza inquinante. Si procederà poi sotto il profilo giudiziario per fare la dovuta denuncia e le relative indagini.

