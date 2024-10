⚠Aggiornamento allerta meteo: chiusa la passerella ciclopedonale sul Reno

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Aggiornamento allerta meteo

È stata diramata allerta meteo ARANCIONE per criticità idraulica nella giornata di oggi. A partire dalla mezzanotte di questa sera l’allerta è ROSSA per criticità idraulica, mentre è ARANCIONE per temporali. È attivo il Centro Operativo Comunale, così come il coordinamento con tutti gli enti preposti. La situazione è costantemente monitorata, anche grazie a Polizia Locale CENTO e Protezione Civile Cento. È stata chiusa la passerella ciclopedonale del Ponte Vecchio, come previsto a raggiungimento della quota di 7,50 metri.

