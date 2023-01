✨STA ARRIVANDO UN …MONDO A COLORI!

Cento Carnevale d’Europa finalmente sta scaldando i motori per tornare con

un’edizione 2023 davvero ricca e coinvolgente. Dopo aver già annunciato che, per il 5

febbraio, domenica inaugurale di Cento Carnevale d’Europa, l’Ospite d’Onore sarà

Ermal Meta, volto noto della musica pop italiana, in occasione della Conferenza

stampa di presentazione dell’Evento si sveleranno altri Ospiti, iniziative e tanto altro.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 gennaio dalle ore 10, presso il prestigioso

Salone di Rappresentanza CREDEM in Corso Guercino 32, dove il Sindaco di Cento,

la Fondazione Teatro Borgatti (Organizzazione Generale) e la Manservisi Eventi srl

(Partner Tecnico dell’Evento) con la gradita partecipazione della Regione Emilia

Romagna, illustreranno le caratteristiche e le peculiarità di questa nuova avventura

carnevalesca: dalle Associazioni Carnevalesche, con le loro opere d’ingegno e

cartapesta, ad altri Artisti ancora non rivelati, che calcheranno il palco di Piazza

Guercino.

Saranno presenti le Ass. Carnevalesche, le Forze dell’Ordine, i Partner Tecnici, le

Aziende Partner, i Media, le Ass. commerciali, di volontariato… e tutti i responsabili

delle numerose iniziative collaterali che costituiscono il ricco programma di

Aspettando… il Carnevale, a cura del Partner Tecnico e dell’Assessorato alla Cultura e

Turismo di Cento.

Immancabili le ballerine brasiliane che coinvolgeranno i presenti con il calore e

l’energia del samba!

Non potete mancare, vi aspettiamo per fare festa, con UN MONDO A COLORI !!!!!

