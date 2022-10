🏀BASKET: Benedetto Superstar! LA TRAMEC VINCE ANCHE AD UDINE 69-72!

Quarta giornata è tempo di Udine-Cento al Palacarnera di Udine, le due squadre imbattute del girone rosso si sfidano alle ore 20:00 sul parquet friulano.

Le due squadre entrano sul parquet con i seguenti quintetti. Per la Tramec: Marks, Toscano, Zampini, Berti e Archie. Il quintetto friulano è invece composto da: Mian, Gaspardo, Cusin, Esposito, Briscoe.

Primo quarto: Cento inizia forte con la tripla di Zampini che inaugura il quarto e recupera un pallone. Primo canestro al Carnera per Briscoe ma Toscano punisce la difesa bianconera con una tripla. La partita si accende così come Briscoe che realizza ancora da due punti e Archie che non si smentisce da tre. Briscoe ed Esposito mettono Udine avanti di uno ma Toscano è caldo da tre e riporta Cento avanti. Negli ultimi minuti del quarto Ulaneo e Marks producono offensivamente e la Tramec continua forte in difesa, mettendo in difficoltà l’attacco di Udine.

Il primo quarto termina 13-16 per Cento.

Secondo quarto: Inizio di fuoco per Derrick Marks autore di 4 punti nel primo minuto e mezzo. Rispetto al primo periodo, l’Apu gioca in modo più energico e dopo tre minuti di gioco raggiunge Cento sul 20-20. L’assist di Briscoe per la schiacciata di Cusin accende tutto il Palacarnera e porta Udine avanti. Briscoe autore di due falli è costretto ad uscire per far rientrare Mussini, intanto Cento continua a produrre con buone azioni di Zampini, capitan Tomassini e con Toscano, che dall’angolo, costringe coach Bonicciolli ad un time out. Dopo il time out richiesto dalla squadra friulana la partita torna in equilibrio e a 1 minuti dalla fine le due è 31 pari.

Termina il quarto sul 34-33 per Udine.

Terzo quarto: Dopo la pausa lunga entrambe le squadre iniziano bene Cento con Archie e Zampini da tre e Udine con Cusin, Cento recupera una palla e arriva il massimo vantaggio sul più 9 a 4 minuti dalla fine del quarto. Cento aumenta la pressione difensiva obbligando Udine a numerosi errori. Udine sta vivendo un momento di difficoltà offensiva e Cento lo sta sfruttando per consolidare il distacco. Tendenza che si inverte e ultimi azioni difficoltose per Cento che comunque vince il quarto e chiude in vantaggio di 5 punti 48-53.

Quarto quarto: Iniziano gli ultimi 10 minuti e Udine continua a faticare in attacco ma trova una tripla di Briscoe che riaccende il morale, Udine è a meno sei. Una violazione di passi di Tomasssini riconsegna la palla ad Udine che con Esposito riporta vicino l’Apu a meno 4. Coach Mecacci costretto al time-out e al rientro la squadra risponde bene riportandosi sul più 8 a 2:43 dalla fine. Un finale di partita molto teso Udine arriva al meno tre con la tripla di Briscoe a 50 secondi. Rimessa di Udine a 18 secondi e Berti commette fallo su un tiro da tre e Briscoe realizza tutti e tre i liberi. A otto secondi dal termine è parità 69-69. Marks, non si smentisce, e brucia la retina con una tripla infuocata.

Vince una strepitosa Tramec Cento 69-72.

Finale: 69-72 (Q1 13-16: Q2 34-33; Q3 48-53; Q4 69-72)

Apu Old Wid West Udine: Brescianni n.e, Mussini 4, Mian 4, Antonutti 0, Gaspardo 14, Cusin 4, Briscoe 29, Esposito 7, Pellegrino 7

All. Matteo Boniciolli

Tramec Cento: Marks 28, Ulaneo 3, Tomassini 6, Kuuba 0, Toscano 10, Zampini 11, Berti 2, Archie 12, Moreno 0, Baldinotti n.e.

All. Matteo Meccaci

Arbitri: Vita, Lupelli, Ugolini

