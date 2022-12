👉ATTENZIONE!!!! CAMBIO LUOGO “LA FABBRICA DEI SOGNI “ mercoledì 28 dicembre 2022! 👉IN PANDURERA

Si comunica che, a Causa di sopraggiunti ed imprevisti eventi sportivi presso il Palazzetto dello Sport, lo spettacolo LA FABBRICA DEI SOGNI, in scena mercoledì 28 dicembre alle ore 21, si svolgerà presso l’Auditorium Pandurera di Cento.

Rimangono comunque validi i biglietti acquistati per il Palazzetto

Per info e biglietti:

👉🏻biglietteria @fondazioneteatroborgatti.it0516843295

