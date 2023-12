👉BEVILACQUA: Incidente tra due auto su via Provane

Incidente tra due autovetture in via Provane a Bevilacqua. I due veicoli, attorno alle ore 13 di oggi, si sono scontrati sulla provinciale Via Provane che collega Bevilacqua a via Provanone. Una delle due vetture, a causa dell’impatto, è finita contro un bidone per la raccolta del vetro. Sulle cause del sinistro indaga la Polizia Locale intervenuta. “Una strada dove tutti corrono – avverte un residente – e qui mancano i controlli. C’è una colonnina arancione ‘vuota’ che dovrebbe essere da deterrente ma gli automobilisti vanno lo stesso come se fossero in autostrada”.

