👉L’INTERVISTA: Verso Italexit con Mia Gandini e Marco Mattarelli-VIDEO

il COMITATO VERSO ITALEXIT come preannunciato nella conferenza stampa di presentazione del 16 settembre 2023 intraprende il suo “ pellegrinaggio apostolico “ per divulgare in tutti i modi il proprio convincimento profondo : stop al neo liberismo sfrenato e libertà da un EURO in mano al sistema che arricchisce pochi tecnocrati ed impoverisce le nazioni .

Dopo gli incontri di Cento , Ferrara , Piacenza , saremo a Bologna il prossimo 23 novembre

Il contesto odierno in cui siamo costretti a vivere è sempre più lesivo della libertà del singolo cittadino oppresso da una digitalizzazione ed una globalizzazione dell’economia iper liberista che non porta nessun beneficio reale alla persona .

I redditi delle persone sono calati ed il potere d’acquisto addirittura del 22% solo nel 2022 , l’inflazione a doppia cifra , lo spropositato debito pubblico italiano aumentato di quasi 1000 miliardi di euro dalla “ crisi del debito “ del 2011 sono solo alcuni elementi che ci inducono a ritenere errato e profondamente INGIUSTO il modello che ci viene imposto dalle oligarchie internazionali.

La politica nazionale continua a far credere che la sovranità appartenga al popolo mentre in realtà assistiamo ad un modello indifferenziato di governo che il centrodestra-sinistra propina agli italiani in modo indistinto e genuflesso alle volontà sovranazionali .

