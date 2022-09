📢Nuovo regolamento delle pubbliche affissioni sulle cortecce degli alberi allo studio dell’Amministrazione Comunale??

Di Marco Cevolani

I lettori ci scuseranno per questo titolo un po’ da Lercio ma forse l’amministrazione comunale dovrebbe seriamente pensare di regolamentare in un qualche modo le affissioni che vengono fatte sulle cortecce degli alberi del viale del cimitero. Se si ritiene che l’inizio del viale dei Cappuccini sia fondamentale per la visibilità delle comunicazioni (siano essere religiose, sportive o di altra natura) perchè non installare una bacheca? Noi siamo fortunati che gli alberi ci danno ugualmente ossigeno e non si lamentano.

