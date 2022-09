Il sinistro è avvenuto alle 11.30 di questa mattina. Una donna in bicicletta, condotta a mano, è stata investita mentre percorreva via Alberelli, a poche centinaia di metri dal centro abitato. La donna, da una prima ricostruzione, sembra che provenisse da via Vespucci e, appena si è trovata su via Alberelli, è stata investita da un veicolo in transito. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale e il 118. La donna è stata traportata in ospedale con codice di media gravità.

