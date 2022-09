🚩BEVILACQUA: Pali pericolanti su via Provane, urge un intervento

Nella frazione di Bevilacqua, precisamente sul tratto di via Provane che collega la Frazione con via Provanone, sono stati segnalati due pali della luce o del telefono che sono pericolosamente inclinati verso la sede stradale con grave pericolo per chi transita qualora dovessero cadere. La nostra Redazione, su sollecitazione di alcuni cittadini, ha provveduto a fare immediatamente segnalazione agli Organi competenti che hanno preso in carico la segnalazione. Auspichiamo un rapido intervento risolutivo, considerato che, qualora si verificassero eventi atmosferici con forte vento, i pali potrebbero davvero cadere sulla sede stradale.

