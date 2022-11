🛑🛑Ultim’ora: Dosso – Scontro auto-moto, un 38enne cinese ferito, trasportato al Maggiore in elicottero

Ultim’ora, Oggi attorno alle 15.30, in località Dosso (Terre del Reno) si è verificato un incidente sulla via Statale. Un motociclista di origini cinesi ma residente a Cento si è scontrato con una Skoda che proveniva dal senso opposto di marcia. Da una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, sembra che la moto condotta dal cinese, un 38enne residente a Cento, abbia allargato troppo la curva facendo un frontale con una Skoda con a bordo due anziani di Cento. Anziani che, comunque, sono usci illesi dallo scontro. Per il cinese, invece, è stato necessario il trasporto al Maggiore di Bologna in elisoccorso. Per il 38enne alcune fratture alle gambe. L’uomo è sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. 👉in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...