Nottetempo, i soliti ignoti, hanno effettuato una spaccata alla Pasticceria del Guercino nella centralissima via Cremonino. I ladri hanno sfondato una delle vetrate della porta d’ingresso e, una volta all’interno, si sono accaniti sul registratore di cassa per rubare il fondo-cassa contenuto. Durante il raid all’interno del locale hanno fatto molti danni mettendo a soqquadro gli arredi. Su posto i carabinieri di Cento per le indagini del caso.

