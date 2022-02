22ª GRF – GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO RACCOLTE OLTRE 485.000 CONFEZIONI DI MEDICINALI

AIUTERANNO 600.000 BISOGNOSI

Durante la 22ª Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico (8 – 14 febbraio), i cittadini hanno donato oltre

485.000 confezioni di medicinali (pari a un valore superiore a 3,8 milioni di euro) che aiuteranno 600.000 persone povere

di cui si prendono cura 1.807 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. Tali realtà hanno

espresso a Banco Farmaceutico un fabbisogno pari a 1.007.056 farmaci che, grazie alla Raccolta, sarà coperto al 48%.

All’iniziativa hanno aderito 4.889 farmacie. Sono stati coinvolti più di 14.000 volontari e oltre 17.000 farmacisti. I titolari

delle farmacie hanno donato oltre 700.000 euro.

Si ringraziano le farmacie della zona di Cento che hanno aderito: Farmacia AKRAI, Farmacia RENAZZO e Farmacia S. GIORGIO

Corporeno che ci hanno permesso di raccogliere 337 farmaci che sono già stati consegnati alle associazioni convenzionate

gratuitamente:

• Centosolidale

• Società San Vincenzo De Paoli di Cento

• Comunità GIOVANNI XXIII – Casa “Angeli Custodi” di Cento

• Servizio Accoglienza alla Vita di Cento

• ANFFAS “Coccinella Gialla” di Cento

• CARITAS Penzale

La GRF si è svolta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Comune di Cento, di AIFA e in

collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili e

BFResearch. La GRF è stata realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA Farmaceutici e Teva Italia e al

sostegno di EG Stada Group, DOC Generici, DHL Supply Chain, Bausch&Lomb, Unico – La Farmacia dei Farmacisti S.p.A. e

Gruppo Comifar.

Le realtà che offrono medicine agli indigenti risentono ancora della crisi economica innescata dalla pandemia. Nel 2021

597.560 persone povere non hanno potuto acquistare i medicinali. Si tratta di 163.387 persone in più rispetto alle 434.173

del 2020. Si è registrato un incremento del 37,63% di persone in povertà sanitaria.

Banco Farmaceutico può continuare a fornir loro tutto l’anno parte dei farmaci necessari, grazie a diverse modalità attraverso

cui ciascuno può contribuire

Sostegno Diretto – È possibile effettuare una donazione con PayPal, con carta di credito, effettuando un bonifico all’Iban

IT23J0311002400001570013419, e destinando il proprio 5X1000 al C.F. 97503510154. Le donazioni aiuteranno a coprire le

spese per la consegna dei farmaci in tutta Italia. Per info: https://www.bancofarmaceutico.org/dona-ora

Donazioni Aziendali – Nel 2021, grazie alla collaborazione con 48 aziende farmaceutiche, sono stati raccolti 2.864.661

prodotti (farmaci, integratori, presidi e dispositivi di protezione individuale), pari a un valore di 14.150.696 euro. Invitiamo le

aziende a contattarci, scrivendo a silvia.bini@bancofarmaceutico.org

Recupero Farmaci Validi – In 494 farmacie che aderiscono all’iniziativa in 22 province italiane è possibile donare i medicinali

di cui non si ha più bisogno. Per info: https://www.bancofarmaceutico.org/cosa-facciamo/recupero-farmaci-validi

«Ringraziamo di cuore chi ha reso possibile, nonostante le difficoltà che la pandemia ancora determina, la Giornata di

Raccolta del Farmaco: i volontari, i farmacisti, le associazioni e le associazioni di categoria, le aziende sostenitrici, tutti i

cittadini che hanno donato, le istituzioni e i professionisti dell’informazione che hanno raccontato l’iniziativa. Questo moto

di gratuità che si è generato in questi giorni ha espresso quel senso della speranza di cui il nostro Paese ha così bisogno, e

consentirà a Banco Farmaceutico di fornire un aiuto concreto a tante realtà benefiche che si prendono cura delle persone

indigenti» ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico

