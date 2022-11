50° edizione del Premio LA PAGELLA D’ORO

Maurizio Cheli: noto astronauta, pilota collaudatore, imprenditore, che ha fatto spedizione sull’Everest a maggio 2018 con successo e brillante speaker motivazionale. È un brillante oratore per convention, workshop. attività formative ed educative e propone discorsi motivazionali specifici per eventi aziendali, convegni e workshop, utilizzando le sue esperienze e la metafora dello spazio. Attraverso la condivisione di quanto appreso nel diverso ambiente e nelle sue precedenti esperienze, Maurizio Cheli propone idee per farne della vita un’avventura straordinaria e ogni azienda un luogo di eccellenza, in modo che tutti possano diventare il miglior pilota della sua esistenza.

