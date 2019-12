CALCIO: Oggi Centese – Gallo al Bulgarelli

Visite: 77

La centese cerca il ritorno alla vittoria , fra le mura amiche del Bulgarelli, dopo due non Esaltanti pareggi Esterni. Assenze importanti fra i biancoazzurri. Non saranno della partita gli squalificati carpeggiani e fiorini, oltre all infortunato bianchi. Una centese comunque favorita , per via di una formazione profonda in ogni reparto , con tanta voglia di fare propri i 3 punti davanti ai suoi tifosi. Avversario di turno il Gallo , quest’ anno in forte deficit di classifica , dopo aver raggiunto negli ultimi anni posizioni ben diverse, e lo scorso anno aver mancato di poco la promozione ai play off. Calcio di inizio ore 14.30