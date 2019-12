Il dr. Daniele Canazza è il nuovo dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura

Visite: 72





Con la firma del contratto da parte del Prefetto Michele Campanaro, il dr. Daniele Canazza ha assunto, in data odierna, l’incarico di dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura succedendo al dr. Massimo Zavagli, collocato in quiescenza la scorsa estate.

Laureato in Ingegneria elettronica, dopo una breve esperienza di lavoro nel settore privato come analista e progettista di sistemi informatici, dal 2004 al 2014 ha lavorato come programmatore informatico presso l’Amministrazione provinciale di Ferrara, prima di prendere servizio alla Prefettura di Gorizia come dirigente di II fascia, vincitore di concorso promosso dall’Amministrazione civile dell’Interno.

Come Dirigente reggente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria ha svolto incarichi anche presso le Prefetture di Udine e Padova.

Il Prefetto Campanaro ha rivolto al Dr. Canazza i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo, importante incarico.