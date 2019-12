Visite: 55

Si concluderà sabato 21 dicembre la mini rassegna letteraria “Natale in biblioteca” organizzata dall’Assessorato ai servizi bibliotecari, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Renazzo e l’Associazione Mattia e i Suoi Amici.Sarà infatti la lettura animata, tratta dalla filastrocca “Nicola che salva il Natale”, protagonista del sabato mattina in biblioteca.La lettura sarà condotta dai volontari dell’Associazione.La bella pubblicazione, curata dalla stessa associazione, è impreziosita dalle illustrazione della centese Anna Pisani.