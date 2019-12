ACQUATIME: pallanuoto, ottima prestazione degli u18 in trasferta sabato a Modena

Visite: 70

Dal fronte pallanuoto ottima prestazione degli u18 in trasferta sabato a Modena contro una temibile Sea Sub, valevole per la 2* giornata di andata del campionato Uisp Emilia Romagna. La partita inizia in salita con il parziale 2-0 degli avversari, ma i nostri finalmente si sbloccano e segnano 3 reti per il 2-3 con cui si chiude il primo tempo. Si fatica a contenere gli avversari in attacco ma le ottime marcature di Baroncini, Pedrini e Pelacchi aiutano a mantenere sempre il risultato a nostro favore. Ottima anche la prestazione di entrambi i portieri Bucci e Moretti, incisivi su più giocate. La partita si chiude con il risultato finale di 7-9, con le reti di Luca’ (3), Russo (1), Tugnoli (1), Baroncini (1), Susinni (1), Pelacchi (2).

La squadra mostra grinta, determinazione e concentrazione in acqua, di buon auspicio per l’esordio di sabato 21/12 nel campionato FIN u17 presso la Piscina Sterlino-Bologna.Gli atleti della prima squadra del Nuoto si sono destreggiati ad inizio dicembre con le qualifiche per i Regionali: secondo il coach Pantaleo “una conferma in linea con le aspettative sullo stato di forma”

Partendo dalle matricole, interessante l’1’22”17 di Chiara D’Arienzo nei 100 rana e altrettanto interessante il 24”88 del velocista Luca Ansaloni nei 50 stile libero, secondo solo a capitan Christian Busi che conferma il suo PP e chiude ottimamente le prestazioni della prima prova.

Il delfinista Davide Sala, classe 2003, chiude al secondo posto del concentramento i 200 con 2’11”09 abbassando e non di poco il record personale e societario e afferma il suo stato di forma anche nei 100 con 58”52 e nei 50 con 26”59

Valeria Gallerani nuota i 100 farfalla in 1’07”60 e chiude i 50 in 29”48 e Matteo Serra sigla un 200 dorso da record societario in 2’17”44.

Ottime prestazioni anche per gli altri atleti, alcuni dei quali ancora in ripresa da convalescenze per influenze od infortuni.

Sempre dal fronte nuoto, doppio weekend di gare per gli esordienti al Trofeo della Combinata degli Stili:Domenica 1 dicembre dorso e stile libero; domenica 15 dicembre farfalla e rana.

La classifica finale è stata stilata basandosi sulla somma dei 4 stili, e Acqua Time si è distinta in quanto presente in 9 podi su 10, con ben 14 medaglie: 4 ori, 7 argenti e 3 bronzi (quasi il doppio della scorsa stagione).

Medaglie d’oro: Gamberini Gioia, Trentini Irene, Zucchini Sara e Rondina Federico;

Medaglie d’argento: Terracciano Raffaella, Marchesini Matteo, Beltrame Anna, Vandini Vittoria, Orsi Alberto, Maccaferri Laura e Barchetti Andrea;

Medaglie di bronzo: Occhipinti Kylie Nicole, Cavicchi Francesca e Radu Jemna.