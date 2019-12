CENTO: INCIDENTE IN VIA IV NOVEMBRE

Visite: 800

Martedì 17 dicembre, alle 17.15, la Polizia Locale di Cento è intervenuta in un incidente all’intersezione tra via IV Novembre e via Fava: tre i veicoli coinvolti. Due dei conducenti, un uomo e una donna, hanno avuto necessità dell’intervento dei sanitari del 118.

L’incidente ha rallentato il traffico per oltre un ‘ora in un punto nevralgico della viabilità centese. Alla base dell’episodio pare una mancata precedenza.