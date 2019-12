Comune di Terre del Reno: Comunicato Stampa su ricostruzione post-sisma

Visite: 116

L’Amministrazione del Comune di Terre del Reno è stata costretta recentemente a subire l’ennesimo atto di una campagna di stampa diffamatoria che ormai dura da tempo, per mano di un noto gruppo di persone che ha diffuso sugli organi di stampa locali e nazionali, nonché sui social network, informazioni capziose e non veritiere che mettono in dubbio l’operato degli uffici preposti alla valutazione delle domande di accesso ai fondi per la ricostruzione post-sisma.

Tali attacchi hanno causato un gravissimo danno all’istituzione sia sul piano dell’immagine che del regolare svolgimento dell’azione amministrativa.

L’Amministrazione desidera manifestare la massima solidarietà a tutte le persone che lavorano all’interno del Comune e che in questi anni hanno dovuto subire, loro malgrado, tali attacchi ingiusti che hanno messo in dubbio la correttezza del loro operato.

Al contempo, ritiene doveroso fare sapere che in conseguenza delle decine di esposti presentati alla magistratura locale dal citato gruppo di soggetti, non risulta che alcun dipendente o componente dell’Amministrazione sia mai stato fatto oggetto di indagine penale. Risulta piuttosto che, in conseguenza di tale scellerata persecuzione, uno dei compartecipi del citato gruppo sia imputato per numerosi episodi di diffamazione e di recente anche indagato per il più grave delitto di calunnia.

In siffatto quadro e ferma restando la piena fiducia nell’operato della Magistratura, l’Amministrazione Comunale sente il dovere di manifestare, nello stesso interesse dell’ente pubblico e della comunità locale, la ferma intenzione di richiedere la persecuzione dei responsabili anche per ogni ulteriore condotta di reato.