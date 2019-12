LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE

Visite: 23

Sono stati affidati alla ditta La Città Verde i lavori di abbattimento alberi, potature e sfalci erba a Cento e nelle frazioni. Gli interventi, per l’importo complessivo di 48.604,98 euro, saranno effettuati dopo le festività.

Queste le opere previste.

Abbattimento di un gelso, potatura di contenimento di due aceri ed eliminazione di quattro ceppaie esistenti alla scuola di Penzale; abbattimento di un ippocastano secco tra i civici 19/9 e 19/10 di via del Curato; potatura di contenimento di 37 aceri negundi in via della Quercia; potatura di contenimento di una quercia in confine con abitazione privata in via Sant’Isidoro; spalcatura di 15 platani in via Santa Liberata; potatura sui tre lati di una siepe di carpino bianco in via Santa Liberata/via Bologna; potatura di contenimento di 27 platani in via XX Settembre (da piazzale della Rocca a via Cremonino); potatura di contenimento di tre tigli, tre aceri negundi e sette aceri platanoidi in viale Bulgarelli (da piazzale della Rocca a viale Libertà).

A Renazzo sono previsti la potatura sui tre lati della siepe mista del monumento ai caduti e l’abbattimento di alberi e arbusti secchi su via Paratore, nel tratto tra via Pilastro e via Tassinari. In località Torrespada – Giardino Botanico è in programma l’abbattimento di alberi e arbusti secchi, come da sopralluogo effettuato e come indicato da perizia tecnica agronomica: l’intervento consiste in taglio al colletto per arbusti e alberi di piccole dimensioni (circa 50 piante) e taglio a 3 m dal suolo per gli alberi ad alto fusto (circa 25 piante). Gli alberi ad alto fusto adiacenti alla viabilità verranno tagliati al colletto per motivi di sicurezza. A Casumaro saranno eseguiti la trinciatura dell’erba di due appezzamenti alla discarica di Molino Boschetti, la potatura di contenimento di nove pioppi cipressina in via Virgilio, retro delegazione, lo sfalcio dell’erba nell’area Pmar. Anche ad Alberone si procederà allo sfalcio nell’area Pmar.