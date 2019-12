CENTO: Il dramma del popolo del Kashmir in sala Franco Zarri

Visite: 21

Si terrà domani in sala Zarri la conferenza pubblica per far conoscere ai centesi il dramma che sta vivendo il popolo del Kashmir. L’iniziativa “Cento insieme alla Terra del Kashmir”, promossa e organizzata dal Centro culturale del Pakistan di Cento e della comunità pakistana dell’Alto Ferrarese in collaborazione con il Comune di Cento e l’associazione La Casa degli Angeli di Daniele, si terrà domani alle 18 a Palazzo del Governatore. L’incontro con Rudvin Mette (docente del Dipartimento di storia cultura civiltà dell’Università di Bologna) e Raza Asif (segretario generale della comunità pakistana in Italia), vuole essere un modo per dar voce alla drammatica situazione del Kashmir, terra contesa. Presente l’ambasciatore pakistano in Italia, Nadeem Riyaz.