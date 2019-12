Terre del Reno- Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi

Visite: 25









Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale (mercoledi 18 dicembre 2019), è stato approvato il nuovo regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi.

Uno strumento nuovo che servirà per regolamentare le strutture comunali per le società sportive. Il documento si riferisce ai 4 campi di calcio del nostro territorio ed ai due campi da tennis di Sant’Agostino e Mirabello.

“E’ uno strumento – ha sottolineato il Vice Sindaco Filippo Marvelli – che abbiamo fatto per dare la possibilità alle nostre società sportive di avere in gestione queste strutture con un costo molto basso, avendo così l’opportunità di svolgere le proprie attività, spesso rivolte ai più giovani, con varie agevolazioni”.

L’obbiettivo del Regolamento è senza dubbio quello di favorire le società più qualificate a livello organizzativo, strutturale e per quanto riguarda istruttori ed allenatori.

Il concessionario verrà scelto attraverso una procedura aperta e tutti avranno la possibilità di partecipare, sapendo le tempistiche e le modalità per presentare le richieste. Nel caso in cui ci dovessero essere più richieste per la stessa struttura, il Comune valuterà, in base a specifici parametri, a chi assegnarle. Le concessioni avranno una durata di 4 anni, offrendo così l’opportunità alle società di programmare a lungo termine la propria attività.

“Questo regolamento – ha concluso Marvelli – è fatto nell’ottica di favorire lo svolgimento dell’attività sportiva nel nostro territorio. Visto che di strutture fortunatamente ne abbiamo, il nostro interesse è quello di fare in modo che queste vengano utilizzate. Anche perché ogni anno vengono investiti fondi per la loro manutenzione”.