Fondazione Cassa di Risparmio di Cento: Al via il XII Bando Borse di Studio per soggiorni all’estero

Prende il via la XII edizione del Bando che premia i migliori studenti che hanno trascorso un soggiorno all’estero nell’ambito di un progetto universitario di mobilità internazionale nell’anno accademico 2018/19 promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.

Tanti e diversi i programmi che portano gli studenti universitari a mettersi alla prova con un periodo di studio all’estero (Erasmus+, Atlante, MORE Overseas, Erasmus Mundus, Overworld, ecc …).

Visto il grande successo delle scorse edizioni, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento da sempre attenta alla formazione dei giovani, conferma ancora una volta il proprio impegno “per dare un aiuto concreto alle famiglie dei ragazzi che scelgono di intraprendere questa esperienza di studio all’estero, ma soprattutto per premiare le eccellenze e favorire la loro crescita” sono le parole del Presidente Cristiana Fantozzi.

Le Borse di Studio si rivolgono a studenti universitari residenti nei 20 comuni elencati nel Bando, suddivisi sulle province di Ferrara, Bologna e Modena.

Una commissione valuterà attentamente i risultati degli studenti e stabilirà una graduatoria. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in originale, entro il 28 Febbraio 2020, completa dei documenti richiesti alla Fondazione CR Cento.

Le borse di studio saranno consegnate ai vincitori durante una cerimonia che si svolgerà nel 2020, un momento importante per gli studenti e per le loro famiglie, per raccontare al pubblico l’importanza dell’esperienza esperienza vissuta all’estero.

In questi 12 anni, sono stati premiati oltre 250 studenti, per un totale di Borse di Studio pari a circa 270.000 euro.

Tutti i dettagli, il testo integrale del bando e il modulo per presentare la domanda possono essere scaricati dal sito della fondazione www.fondazionecrcento.it