PIEVE DI CENTO: “Crowdfunding per completare gioco per bambini al parco “Isola che non c’è”

Visite: 112

Un ponte per il parco Isola che non c’è.

A pieve di Cento è stata lanciata dall’Assiociazione Girasole la raccolta fondi su ideaginger.it per completare il gioco Castello.

A Pieve di Cento la scorsa estate si è resa necessaria la sostituzione dell’impianto del gioco per bambini “Castello” che si trova all’interno del parco pubblico Isola che non c’è poiché il degrado causato dal tempo e dal clima non permettevano più ai bambini di giocare in sicurezza. Il Comune si è subito adoperato per la sua sostituzione ma è stato possibile finanziare solo una prima parte dell’opera: manca il Ponte sulla collinetta e per realizzarlo occorrono altri 20.000 €. L’amministrazione Comunale farà la sua parte impegnando altri 5.000 € e l’Associazione Girasole ha deciso di donare una parte del ricavato dell’evento “IV Tempo Festival 2019” , ma questi contributi non sono ancora abbastanza…servono 15.000 € per completare l’opera e quindi ci serve l’aiuto di tutti! Per poter concretizzare questo piccolo ma importante progetto, l’associazione Girasole ha deciso di

lanciare questa raccolta fondi, certi che tutti i Pievesi e tutti gli amici di Pieve di Cento vorranno dare il loro contributo per riportare il parco allo splendore di un tempo. Ma quindi come si fa a partecipare? È semplicissimo: si può contribuire al progetto con una donazione al link

https://www.ideaginger.it/progetti/un-ponte-per-l-isola-che-non-c-e.html e si può condividere sui social la notizia affinché la voce si espanda! Piccola o grande che sia, ogni donazione è preziosissima! In cambio, l’Associazione Girasole ha riservato a tutti coloro che doneranno delle ricompense per

poter ringraziare i donatori del loro generoso aiuto. Per informazioni:

Associazione Girasole associazionegirasole.pieve@