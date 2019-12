Visite: 153

Comunicato Congiunto dei Sindaci dell’Alto Ferrarese (Vigarano Mainarda, Cento, Bondeno e Poggio Renatico) sulla ricostruzione post sisma

I Sindaci e le Amministrazioni dell’Alto Ferrarese esprimono la propria vicinanza al Comune di Terre del Reno ed ai suoi dipendenti, che in questi giorni hanno dovuto subire una campagna diffamatoria del proprio operato per quanto riguarda la ricostruzione post-sisma. Tutti sanno quanto quei giorni siano stati difficili, dal punto di vista lavorativo e non solo.

Come Sindaci ci sentiamo vicini ai dipendenti comunali di tutto il nostro territorio, che hanno dovuto affrontare un’emergenza di quella portata, mettendoci passione e forza di volontà.

Come Amministratori sappiamo quanto sia stato difficile sbrigare il lavoro della ricostruzione, con l’unico obbiettivo di poter far tornare le persone nelle proprie abitazioni nei tempi più celeri possibile. Quello che è avvenuto nei giorni scorsi è un fatto grave, che lede l’immagine di decine di dipendenti che hanno svolto il loro lavoro secondo le regole, impegnandosi al massimo in una situazione di estrema emergenza.

Riteniamo che sia stato profondamente ingiusto il trattamento riservato ai nostri tecnici, dipinti nel modo sbagliato in un servizio montato ad hoc per infangare l’immagine dei nostri Comuni.

Tutti gli Enti che si sono dovuti occupare della ricostruzione post sisma si sono prodigati con la massima celerità possibile per andare incontro alle innumerevoli richieste dei cittadini.

Regione Emilia-Romagna e Comuni hanno collaborato fianco a fianco per risolvere una situazione di disagio che aveva colpito migliaia di persone.

Ci teniamo anche a precisare che, oltre ai tanti contributi erogati, ci sono stati anche diversi dinieghi, che evidentemente hanno suscitato inqualificabili desideri di rivalsa, che mai sono stati menzionati.

Non crediamo sia giusto, pertanto, screditare gli anni di intenso lavoro che hanno impegnato, e che impegnano tutt’ora, i Comuni del cratere, con grande senso del dovere e spirito di servizio verso le rispettive comunità.

Barbara Paron – Sindaco di Vigarano Mainarda

Fabrizio Toselli – Sindaco di Cento

Fabio Bergamini – Sindaco di Bondeno

Daniele Garuti – Sindaco di Poggio Renatico